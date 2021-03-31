【本報訊】恒指今年首季在美債息及內地政策夾擊下表現反覆，高低波幅約4,000點，最終累升1,147點或4.2%；本月則創半年以來最大跌幅，達2.08%或601點；科指同期大起大落，2月曾急升三成至11001點，其後逐步向下至昨日報8183點，並抹去今年升幅；按季跌242點或3%；單計3月急挫770點或9%。

光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，恒指首季受美債息、中概股被制裁、內地監管趨嚴等因素主導，「頭肩頂」形態已形成、處於下降軌通道。他預期，隨着首季主導因素對市場衝擊越來越淡，並在3月業績期拖低市況下，4月有潛在反彈機會，「市場在第二季正式復蘇，預期突破29000，最高挑戰30000關」。

中信累升34%成最佳藍籌

全季表現最好的藍籌為中信股份（267），升34%；表現最差則是吉利（175），跌25%。總結3月，北水亦罕有錄淨流出較高水平的94.35億元。

至於3月最後一個交易日高開低走，三連升終止。在美滙走強下，恒指反覆向下，最低見28332點，最終全日跌199點，至28378點；H指跌48點，至10972點；主板成交1,640億元。北水淨流入13.07億元；港股全日沽空金額約201億元，沽空比率為12.3%。藍籌股昨普遍受壓，友邦（1299）跌1.8%，質低恒指50點；建行（939）跌1%。