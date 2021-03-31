美國10年期債息在本周二曾升至1.776厘，創下超過一年新高，最終引致美元指數升穿93阻力位。美元轉強，通常不利股市表現，但納指仍能站於13000點樓上，反映市場已逐漸適應美息正常化步伐，這絕對是好兆頭，因為美息上升是由於預期美國經濟將在兩、三季內強勁復蘇，這會為環球經濟重啟動力帶來重要的支持。

業績期差不多完結，不少受惠於經濟復蘇的股票在上年第四季交出亮麗的業績，例如中遠控股（1919），上年全年賺約99億元人民幣，按年增長47%。大部份國家於去年下半年開始放寬關口，中遠的貨運量也逐漸回升，上年第四季純利佔上年全年盈利超過6成，今年的盈利前景肯定更優秀。現價10元買入，有很好的值博率，未來幾季的環球經濟復蘇，肯定會為其股價帶來支持。

4月的買股策略都以追入業績好的股票為主，中遠是一個好選擇。不過，蝕錢的公司不一定是衰股，以信達生物（1801）為例，去年全年虧損9.98億元，但相對2018年和2019年分別虧損57.71億元和17.2億元，顯示業務正持續改善。買股買前景，信達是絕對是有錢途的。

關焯照

經濟學家