英國內政部繼早前將特許入境許可（Leave Outside the Rules，LOTR）申請期限延長至3月31日後，周三（3月31日）再次將限期延至5月17日，並表明從海外申請BNO簽證的申請者，應在收到有關其申請的決定後才前往英國。

現時申請者用LOTR入境後，可在境內居留6個月，當局早前表明港人可在居留期滿前申請BNO簽證，毋須入境後立即申請。

其實英國已在2月23日推出「UK Immigration: ID Check」手機應用程式予申請者辦理手續，為配合該程式，當局曾將LOTR申請期限由1月31日改為直到申請簽證程序電子化為止。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！