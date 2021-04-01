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BNO簽證｜LOTR入境再延至5月17日 籲港人等審批後才入境

23分鐘前

英國內政部繼早前將特許入境許可（Leave Outside the Rules，LOTR）申請期限延長至3月31日後，周三（3月31日）再次將限期延至5月17日，並表明從海外申請BNO簽證的申請者，應在收到有關其申請的決定後才前往英國。

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現時申請者用LOTR入境後，可在境內居留6個月，當局早前表明港人可在居留期滿前申請BNO簽證，毋須入境後立即申請。

其實英國已在2月23日推出「UK Immigration: ID Check」手機應用程式予申請者辦理手續，為配合該程式，當局曾將LOTR申請期限由1月31日改為直到申請簽證程序電子化為止。

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