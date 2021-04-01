晶圓代工龍頭台積電近日在一封向客戶發出通知信透露，未來3年的的投資額將高達1,000億美元，以提高晶片產能，並且將增聘數千名工程師，增購土地和設備，並在全球多個城市建廠房，以改善生產供應量及維護半導體全球供應鏈。

面對全球晶片荒，台積電指因5G與超高運算電腦需求的長期大規模帶動，讓半導體出現結構性、基礎性的需求增長，加上疫情導致全球經濟轉向，半導體和科技已成為人類生活的基本要素，「儘管台積電盡力增加產能，晶圓廠過去一年都以100%稼動率運行，但仍無法滿足需求，因此台積電必須採取幾個對策。」

由台積電總裁魏哲家親筆簽名發出的信件，通知客戶因為將加速在海外興建晶圓廠，所以取消對重大客戶提供3%的折價優惠1年，晶圓價格將會上漲，由今年12月31日起延後4個季度，直到2022年底。

此前有消息傳台積電可能赴美設立6座晶圓廠，以每座120億美元計，資金需求近千億美元。台積電今早台股升1.87%，報598台幣。

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