最近大市雖暫時企穩，但一直沒有出現預期中的超賣，所以跟據定下的交易game plan ，仍只當作是中期調整中的反彈浪，並未到到達中期底部，可算是對中期投資者的耐力挑戰。這種走勢以文字形容應該是有波幅無升幅，如果想視覺上可以參考2015年5月頭至6月尾恒指於26,500-28,000點之間的走勢及2018年2月中至6月中於29,500-31,000之間的走勢，都是比較相似的走勢。

參考以往這兩段走勢，指數往往在接近高位徘徊，但又未如轉角前般具有上升動力，卻在一波短短向下衝的調整過後轉為波幅市。這種市況最殺死人的是打法和轉角前大大不同，轉角前往往是一種一浪高於一浪，資金多，炒作概念豐富，操作上最大問題是怕買不到貨，亦是順勢交易者的天堂，一切vcp形態、MACD、破頂追強勢股的炒法都十分順利，操作上最主張是高追並抱著強勢股定下止賺，便可享受一頂高於一頂的順風行情。

但當大市步入當下調整形態，往往是要把過去數個月的思維模式改變，轉為「打劫」心態，其一是順勢操作未必適用，其一原因當然是沒有大型趨勢，其二部分順勢指標亦反映股份/指數只存在於跌浪中的反彈階段，並不屬於升勢，例如美股中的TSLA、PTON、U等若使用坊間提倡的MACD順勢金叉操作法，應在$700、$112、及$105已經入市，最後當然有波幅無升幅，至今仍然要輸，所以在MACD階段四至階段一之下實質應以逆勢操作，現今應找尋階段一並貼近低位的股份，如以上三隻中PTON、U，執筆時股價分別在107.17及96.9，都是處於階段一，但股價和MACD階段四的前底（$100及$92）距離不遠，可算是逃跑路線十分近，對「打劫」來說，逃跑保命比賺錢緊要，所以相對吸引，上望空間並不能定以順勢操作的一賠二，只要有一賠一便足矣。所以當下入市，並非是一個中期值博的位置，只適宜打劫式短炒，保命為主。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略