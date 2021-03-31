韓國人Bill Hwang是誰？Archegos是甚麼基金公司？經過這個星期後，戰友們應該清楚晒。比起一月Reddit「老散」挾爆沽空GameStop的對沖基金，今次涉及的金額更大，亦要令投行瑞信及野村上身，兩者的股價在本周一都裂口跳跌一成半，周二晚更有傳聞指，瑞信因此要虧損70億美元，等同兩年的盈利數字。不過有三位行家就似乎早着先鞭，及時收遮減低了大部份損失，分別係高盛、大摩及德意志，相繼表示Archegos爆倉，沒帶來巨額虧損。

高盛及大摩在上周五Pre-market大手沽售近百億元股票，當中包括騰訊音樂、唯品會及百度（9888）等中概股，當時市場還以為這輪拋售，是跟中概股審計問題有進一步行動有關。這也難怪，因為美國證監會在星期三晚公佈，股價亦在星期三開始大跌嘅。

當時青冰看到兩個現象，是百思不得其解，𠵱家回想起來就通晒喇。中概股審計問題，最壞的情況就係在美國退市，但百度理應受影響較細，因為在上周二已登錄港股嘛，但佢在上周三晚美股時段跌9%，相比已回流的阿里巴巴（9988）及京東（9618）等股份，明顯跌多一截；第二個現象是，青冰在上周五午市時段，見到百度的沽空額有17億元，佔成交額約四成，作為一隻上市只有幾天的股來說，情況極為罕見。所以當上周五晚上看到高盛狂沽中概股的消息，便聯想到在港股時段狠狠沽空的人，應該亦是他們了。

在另一個角度看，傳出瑞信勁蝕70億的消息，即係話應該斬得七七八八了，正所謂唔沽清點計到蝕幾多呢。另外，被主力狂沽的騰訊音樂、百度及唯品會，在70億傳聞後齊齊急彈，亦是例證，相信此事亦應該接近尾聲，花生食到呢度為止。

青冰

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