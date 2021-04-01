美股三大指數集體向上，科技股受惠10年期債息回落至1.69厘，納指連升兩日，最新升1.5%或202點至13447點。標普500指數升0.7%至4000點，道指相對落後升0.2%至33058。

台積電（TSM）預告未來3年使1000億美元增產，帶動費城半導體指數成份股全部向上，其中台積電主要供應商應用材料（AMAT）、Lam Research（LRCX）及ASML分別升5%、5%及1.5%。

另一方面，拜登8年2萬億基建計畫將包括修建50萬個電動車站，帶動相關設備股向上，Blink Charging（BLNK）升4%，Tesla升3.5%至691美元。

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