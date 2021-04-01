工商物業交投轉旺，不少長情業主趁機沽貨。其中深水埗南昌街有地舖最新以2,680萬元易手，原業主持貨逾半世紀，賬賺近百倍離場。

市場消息指，深水埗南昌街80及82號舖，合共面積約1,000方呎，新近以2,680萬元轉手，呎價為2.68萬元。資料顯示，原業主分別於1965及1969年共斥26.7萬元購入上述兩舖，持貨至少52年，賬面勁賺2,653.3萬元，物業逾半世紀升值約99.4倍。

葵涌地舖1,900萬沽 原業主16年賬賺3.7倍

市場消息指，葵涌石英徑2至10號葵英樓地下G10號舖，面積約1,800方呎，最新以1,900萬元易手，呎價約10,556元。據了解，舖位目前由食肆以月租6萬元承租，租金回報約3.8厘。

至於原業主於2004年4月以408萬元購入上址，持貨逾16年，賬面獲利1,492萬元或約3.7倍。

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