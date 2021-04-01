香港貨運航空公布，本周將開展招聘程序以增聘機組人員，包括機長及副機長，首輪暫定10人，目標按現有機組員工人數增加14%。公司表示，正申請9條新航線，獲批後再加聘人手。

香港貨運航空預計，今次申請人數眾多，評選委員會會在眾多面試者中，挑選出合適的人士參與模擬機艙測試，並於通過測試者決定最合適的人選。該公司表示，除了機長及副機長，今輪亦聘請營運質素保證人員和運作控制中心簽派員（Dispatcher），日後隨著新航線獲批核，會再增加招聘。

香港貨運航空政府及公共事務總監陳杰表示，早前已向政府遞交了開辦9條新航線的申請，並有信心於不久的未來獲得批核，正為擴展服務網絡做準備。他又稱，現時香港有大量經驗豐富經過專業培訓的機組人員供應，正是增強團隊的好時機。

該公司表示，在航空界繼續受到病毒大流行的沉重打擊之際，這次招聘對於香港本地機組人員來說絕對是個好消息，而對香港身為一個貨運樞紐來說也是一項喜訊。

去年貨運量增8%

香港貨運航空去年總貨運量達23.8萬噸，按年增長達8.1%，指出在缺乏客機腹艙的供應下，今年至今第一季度的需求增長仍然強勁。

香港貨運航空最近與阿里巴巴（9988）旗下物流公司菜鳥網絡成為合作夥伴，上周首批經由菜鳥托運的貨物抵港後，便經由香港貨運航空轉運至東南亞的目的地，旨在建立區內電子商貿物流樞紐。

香港貨運航空現時擁有5架空中巴士A330-200貨機，貨運航線網絡現覆蓋區內12個航點，包括阿拉木圖、曼谷、達卡、杭州、河內、胡志明市、伊斯坦堡、吉隆坡、上海、新加坡、台北和鄭州。

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