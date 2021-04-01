和記電訊（215）旗下3香港宣佈，推出5G服務一周年，是全港首家於3.5吉赫黃金頻段成功建設超過1,000個基站的電訊商，基站覆蓋港、九、新界人流密集的地區，為客戶提供極高速及低時延的流動通訊服務。

3香港於去年4月1日推出5G服務，以10Gbps高速光纖專線連接至5G基站。在這1年間，3香港透過重耕現有15兆赫的2100兆赫頻段的5G專屬頻譜，迅速擴展5G服務範圍，目前已達到99%全港覆蓋，包括在禁飛區相關地區，如馬鞍山、大埔和赤柱等同時提供5G服務。

和記電訊香港控股執行董事及行政總裁古星輝表示，截至去年底5G客戶佔月費客戶群超過10%，將繼續完善5G網絡，並夥拍合不同行業，引入更多5G應用方案。

中移動：5G網絡速度冠絕全港

中移動（941）表示，去年7月成功取得香港國際機場的企業5G基礎架構工程招標項目，是全港首個企業對企業（B2B）5G建設服務。

中國移動香港董事兼行政總裁李帆風表示，香港國際機場在促進全球商貿、旅遊及物流方面一直擔當舉足輕重的角色，是次5G基礎架構建設工程，將可協助機場發展多樣化的5G應用技術，帶來更多創新的營運及服務方案。

據Speedtest與中移動聯合發佈的香港5G網絡表現報告中，顯示CMHK更是由去年12月至2021年2月連續3個月，在平均下載及上載速度，均領先本地市場。

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