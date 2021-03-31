【本報訊】樓市氣氛火熱，市場再出現上錯車個案。一名南亞裔人士早前斥835萬元高價買入東涌昇薈一個兩房戶，最後決定撻定離場，損失逾20萬元。

美聯張納賢指，昇薈8座極低層C室，實用面積669方呎，兩房間隔，本月18日以835萬元易手，呎價12,481元。買家為一名南亞裔香港永久居民，屬同區租客，現租住東環一個三房戶。據知，買家除損失6萬元臨時定金外，亦要支付買賣雙方的地產代理佣金，估計合共損失近23萬元。

據滙豐網上估價，單位估值789萬元，換言之該南亞裔人士屬高價入市，比估價買貴46萬元或5.8%。代理表示，業主已重新放盤，叫價調高3%至860萬元。

嘉湖三房半年升價百萬

萬氏置業萬振庭稱，天水圍嘉湖山莊景湖居1座中低層H室，實用面積550方呎，屬三房一廁間隔，單位新裝修只有一年，業主已買樓，換樓才放盤，原本開價680萬元，原打算復活節後才考慮出售，相信價錢會更高，但見一名上車客即場落票，業主即被打動，最後以638萬元成交，呎價11,600元，屬同類單位近年新高。萬續稱，買家已睇樓半年，當時嘉湖山莊同類單位520萬元已有交易，惟越睇越貴，遲半年上車，樓價已升逾100萬元，故今次由睇樓到簽約，只花15分鐘。原業主1997年以323萬元，持貨24年賺315萬元離場。

中原鍾宏遠稱，屯門3月份錄得逾300宗二手成交，其中澤豐花園1座高層G室成交，實用面積593方呎，三房間隔，獲區內公屋客以458萬元承接，呎價7,723元。買家儲蓄多年，最近儲夠錢即買樓，並一筆過付款入市。