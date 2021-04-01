雖然新冠病毒疫苗在全球逐步推廣普及，但主要環球經濟體的恢復情況，在很大程度上仍取決於疫苗推廣的速度，而且路線圖仍不明朗。另一邊廂，中國的經濟活動水平基本上已恢復至疫情前水平，基本因素依然保持強勁。就此而言，我們認為中國企業短期內的盈利能見度更高。

具影響性的因素還有地緣政治，整個2020年，中美關係一直處於緊張狀態。我們認為，拜登政府上台後，兩國關係可能會繼續承壓。因此，我們將採取觀望取態，以評估形勢的發展。但無論如何，其對中國股市的影響應該可控，並在2021年有機會錄得盈利增長。

此外，中國在2021-2025年的十四五規劃中提到，可望透過「雙循環」戰略實現增長，其中，「內循環」會專注建立以國內創新及國內消費為主的自給自足經濟；配合「外循環」作為補充推動因素，透過國內外市場的相互促進，挖掘中國的增長潛力。綜合内外策略，相信中國回復增長的速度將較其他地區顯著。

雖然隨着美國利率大幅上升及出現通貨再膨脹，全球股市的波動加劇，但我們認為中國正在進入一個不同的發展階段。與主要經濟體仍在實施寬鬆的財政及貨幣政策形成鮮明對比，中國已開始逐步撤出去年疫情期間向市場注入的額外流動性。在3月初舉行的兩會上，中國將國內生產總值增長目標定在6%以上，以延續其增長軌跡。我們認為，中國有更多的工具，無論是貨幣或財政方面，可在必要時約束增長。

未來一年，我們看好幾個投資主題：消費升級、研發／創新及政策推動。從居家受益股到國內旅行；從生物科技創新到可持續發展計劃，中國內地及香港股市潛在不少投資機會。與此同時，從風險管理的角度來看，投資者應確保投資組合在投資主題、行業及股票類型各方面保持充分的多元性，以在市場出現風格輪換及風險規避時順利過渡。

謝企剛

宏利投資管理大中華區股票部執行總監兼高級組合經理

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