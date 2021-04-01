新股炒風不再，包括昨首日掛牌的盈滙企業（2195）潛水逾四成，百融雲（6608）亦潛水16%。外賣平台Deliveroo戶戶送（ROO）周三正式在倫敦證券交易所掛牌上市，表現同樣遜色，開市後一直走低，股價收報287.45便士，潛水26.3%。有銀行家直批，Deliveroo是「倫敦歷史上最糟糕的IPO」。

《金融時報》引述消息人士指，有三間對沖基金非常積極地做空，拖累Deliveroo開盤後走低。更有銀行家直言，Deliveroo是倫敦歷史上最糟糕的IPO，早在路演時已被質疑公司定價過高，而且雙股權亦使創辦人許子祥擁有過大的股票權，意味着該企無法納入富時100指數，被動型基金不會進行配置。

報道又指，英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）早前曾稱希望吸引更多科技公司到倫敦上市，更稱讚Deliveroo是「真正的英國成功故事」，但目前該企股價卻「使他異常尷尬」。

Deliveroo上市發行約3.8億股份，以招股價下限3.9英鎊定價，集資近15億元英鎊，是自電商平台The Hut Group去年9月上市以來，倫敦最大的IPO。雖然去年疫情刺激外賣需求增加，但Deliveroo全年仍虧損2.24億英鎊。

另外，香港物流獨角獸GOGOX（前稱GOGOVan）傳今年在港招股上市，集資最多5億美元，目前估值約20億美元；Lalamove亦擬計劃美國上市，目前估值最少達到300億美元。

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