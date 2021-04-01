中國將於2022年起取消外籍人士個人免稅福利，包括住房補貼、語言培訓、子女教育津貼等。上海美國商會（AmCham Shanghai）調查顯示，有超過3分1受訪跨國公司正考慮在明年外籍員工免稅政策到期時，將部分業務遷離上海。

調查於今年3月進行，訪問共102家企業。在上海年營收超過1億美元的跨國公司中，約有39%表示會考慮將部分辦事處遷至稅收政策更優惠的其他城市，如香港；有36%企業則會考慮遷移到另一個國家。近70%的企業表示，新規定將把高素質外國人才引進上海的難度增加。

美商會表示，新規可能對上海作為主要商業中心的地位產生影響，目前正在積極進行聯繫，希望將規定推遲3至5年實施，以便企業可以進行調整或獲得當地政府的補貼。

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