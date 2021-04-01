國際貨幣基金組織（IMF）數據顯示，去年第四季，美元在全球外滙儲備中所佔比例降至59%，按季下跌1.5個百分點，是連續三個季度下跌，並創1995年來最低水平。

期內，歐羅佔全球外滙儲備的比例由20.5%升至21.2%，是2014年以來最高，按季增加0.7個百分點。人民幣佔比則由2.1%升至近2.3%，連續四季上升，2019年第四季度佔比僅為1.94%。另外，全球外滙儲備升至12.7萬億美元創新高。

美元的主要儲備貨幣地位能維持多久，成為一大疑問，而人民幣更是目前外匯市場上不容忽視的一股力量。加拿大帝國商業銀行策略師Bipan Rai認為，隨時間推移，市場最終將進入「多儲備貨幣」框架中。OANDA高級分析員Edward Moya則指，隨着美國財政赤字及國債急升，美元弱勢可能長期維持下去，料美元在全球外滙儲備中佔比持續下跌。

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