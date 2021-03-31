最近大市雖暫時企穩，但一直沒有出現預期中的超賣，所以根據定下的交易game plan ，仍只當作是中期調整中的反彈浪。這種走勢是有波幅無升幅，參考2015年5月頭至6月尾恒指於26500-28000點之間的走勢，以及2018年2月中至6月中於29500-31000之間的走勢，都是比較相似的形態。

參考以往這兩段走勢，指數往往在接近高位徘徊，但又未如轉角前般具有上升動力，卻在一波短短向下衝的調整過後轉為波幅市。這種市況最殺死人的是打法和轉角前大大不同，轉角前往往是一浪高於一浪，資金多，炒作概念豐富，高追並抱着強勢股定下止賺，便可享受一頂高於一頂的順風行情。

但當大市步入當下調整形態，便要改變思維模式，轉為「打劫」心態，其一是順勢操作未必適用，其一原因當然是沒有大型趨勢，其二部份順勢指標亦反映股份/指數只存在於跌浪中的反彈階段，並不屬於升勢，例如美股中的TSLA、PTON、U等若使用坊間提倡的MACD順勢金叉操作法，應在700、112、及105 （美元．下同）已經入市，最後當然有波幅無升幅，至今仍然要輸，所以在MACD階段四至階段一之下實質應以逆勢操作，現今應找尋階段一並貼近低位的股份，如以上三隻中PTON、U，執筆時股價分別在107.17及96.9元，都是處於階段一，但股價和MACD階段四的前底（100及92元）距離不遠，可算是逃跑路線十分近，對「打劫」來說，逃跑保命比賺錢緊要，所以相對吸引，上望空間並不能定以順勢操作的一賠二，只要有一賠一便足矣。所以當下入市，並非是一個中期值博的位置，只適宜打劫式短炒，保命為主。

灝昇

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