美國大部份成人將可接種新冠疫苗，加上華府振興方案大綱出台在即，都利好美元。其中，對息差因素尤其敏感的日圓沽壓最重，跌至一年低位。美滙指數昨日高位曾報93.43，較上周三收市的92.52升90點子，為去年11月3日以來高位。過去一周，七大主流貨幣全部報跌，當中以日圓跌1.1%最傷，歐元跌0.7%次之，受惠油價高企的加元最硬淨。

在美國總統拜登推動下，未來三周內當地90%成人將合資格接種新冠肺炎疫苗，另發佈基建計劃的大網，民主黨也應會推動白宮推出更多的振興經濟舉措，強化市場炒作美國加快復蘇，成為美元受追捧的催化劑。

非美貨幣當中，正如本欄上周所估計，在美元強勢下，英鎊短線前景較歐元硬淨，歐元昨日曾跌至1.1704美元，較上周三收市的1.1813美元多跌逾100點子，續創五個月新低；英鎊昨日曾低見1.3717美元，較上周三收市的1.3686美元，倒升34點子，分野在於雙方在注射疫苗進度的快慢。其他貨幣當中，近日最失色的顯然是日圓，關鍵在於息差因素。美國10年期國債孳息昨日曾升至1.776厘，創下一年新高，加劇日圓沽壓，兌美元曾跌至110.97，創一年新低。

後市方面，美國周二揭盅的消費信心升至疫情爆發後高位，本周焦點非就業報告莫屬，估計表現應該對辦，除非數據出奇地差，否則美元理應維持強勢，美元兌日圓突破111算後，下個大阻力位在112.22日圓，即去年2月高位。

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