近年本港不少投資者由港股轉戰美股，主攻年輕人市場的網上券商SoFi於本周三（31日）推出零碎股票（Fractional shares）交易服務，包括亞馬遜（AMZN）、TESLA（TSLA）及Facebook（FB）等40隻美股。SoFi高級副總裁（國際）Mathias Helleu接受訪問時表示，零碎股票可降低美股入場門檻，相信可帶動本地新一波美股投資熱潮。

美國科網巨頭股價屢創新高，以亞馬遜為例，周四收市價已達到3,055美元（下同），入場費大約為23,750港元，但零碎股容許投資者買入不足1股的股票，今次SoFi將門檻降至最低10美元，令本金不多的投資者的投資組合更多元化，減低投資風險外，亦可及時捕捉升浪。

過去數年，散戶透過SoFi買賣美、港股的比例為50比50，但隨著美股熱潮，比例大幅攀升至80比20。Helleu預計，此服務可吸引不少散戶在SoFi開戶，而日後的涵蓋股票視乎用戶需求及興趣。

近年，特殊目的收購公司（SPAC）大行其道，被問到香港用戶的參與程度，Helleu表示未有數據在手，但相信投資者密切關注。目前SoFi用戶暫時未能在二級市場買賣SPAC，該功能將會在不久後推出。而香港市場的SPAC上市則仍有待本地監管機許可。

值得留意的是，SoFi早前公佈，與Facebook前副總裁Chamath Palihapitiya達成協議，擬與IPOE SPAC併購在美國上市，預期公司估值約86.5億美元。

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