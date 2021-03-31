【本報訊】全國政協副主席、前特首梁振英周二（30日）接受彭博訪問時指，新選舉制度將有助政府解決民生問題，包括房屋短缺問題。他強調這正正是香港許多社會和經濟問題的根源，並揚言「我們需要為住屋創造更多土地」。

「不能讓每個人都高興」

據報道形容，梁振英暗示中央希望香港政府在平息抗議活動和壓制反對派議員後，可集中精力去解決由97前困擾至今的土地問題。他指出，政府官員可能將聚焦提供更多住屋單位，「看看現在是誰在買樓的統計數據，你會發現，需求端所受控制很厲害」，並稱「我們不能讓每個人都高興」，未知他是否指本港發展商。

對於新選舉制度引起爭議，梁振英解釋，改革將更開放及透明度高，因會下放更多權力至地區委員會。而行政長官的權力亦很大，故改革亦同樣放權選委會，做法符合當初《基本法》授予選委會的權力。

梁振英又指出，會支持有關議席改革，認為可加快政府落實政策，「希望我們立法會能減少、甚至再沒有阻撓通過議案的情況出現，這種事確實阻礙了包括我那屆在內的各屆政府創造更多土地的努力」。

不過，梁振英任內雖然口口聲聲指增加房屋供應為「重中之重」，但其任內樓價越升越高，公屋輪候更由上任時的2.7年，飆升至卸任時的4.6年，而其曾高調研究的橫洲33公頃棕地興建1.7萬個公屋單位，最後亦因不敢觸碰鄉紳利益，令項目無疾而終。