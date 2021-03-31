六十年前起，香港每十年進行一次人口普查，今年6月23日將開展最新一次的全港調查。

十年前的普查結果分為335個分題，數據詳盡。不過，調查不涉及被訪者的未來意向。現時人心思變，影響特區未來規劃的最大變數是移民潮。今次普查支出預計2億元，如果當局不趁機會掌握外移人口的具體數據，將會是極大的缺失和浪費。

《明報》周一報道，中小名校下學期湧現退學期。記者向教育局索取數字，所得的回覆是「未能提供學生退學人數資料。」教局不合作的原因不外乎是政治考量，恐怕真相令當權者尷尬。《公開資料守則》列明部門可以在16種情況下拒絕披露資料，教局的推托搪塞並不符合該等準則。如果報社向申訴專員投訴，得直機會甚高，屆時官員只會更加難堪。

綜合近期的民調，約七分一家庭計劃移民。其他一連串數字亦已寫在牆上：

‧去年第三季因永久離港而申索強積金，有8,100宗；涉及金額17.04億元，較去年次季大增72.12%。

‧青協發現近四分一年輕受訪者打算未來五年內，到香港以外就業。

‧倫敦估計未來五年內，有32萬港人以5＋1計劃進入英國。

‧教聯會表示9成幼稚園本學年面對學生流失的情況，申請報讀下學年K1的人數下跌。

鴕鳥官員可以連屁股也埋在沙裏，結果只會令政策更加離地。

何安達

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