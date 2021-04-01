紫荊黨系公司卓悅集團（653）向邱達昌旗下遠展（035）配發可換股債券6.8億股，轉換價每股0.19元，一旦悉數轉換，將佔該公司擴大後發行股份16.65%，集資淨額為1.28億元。該筆可換股債券年期為5年，就未償還金額以年利率8%計息，每半年支付一次，違約利息則為13%。

卓悅指，武肺疫情爆發對香港經濟造成重大不利影響，已實施各項成本控制措施以將影響降至最低。鑑於市場狀況，董事認為，透過發行可換股債券籌集資金將為公司提供機會以增強其營運資金及財務地位，並支持集團業務發展。

同一時間，卓悅（653）宣佈與邱達昌有份的有線寬頻（1097）訂立不具約束力的合作框架協議。集團指，隨著電子商務於疫情期間受歡迎程度日漸提升，自2020年初起已從傳統的化妝品零售商，升級為全球化電子商務企業。就可能進行之合作事項而言，董事認為一經落實，將可進一步優化集團電子商務零售及相關發展，增強盈利能力。

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