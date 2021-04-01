北京狠下多刀閹割香港選舉，根據最新選舉制度，雖然立法會將增至90席，但直選議席被大削至只得20席。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周三（3月31日）表示，已向國會確認，繼續暫停給予香港特殊關稅地位。

美國國務院每年需向國會提交《香港政策法報告》（Hong Kong Policy Act Report），布林肯指出，中國過去一年持續破獲香港的高度自治，違反《中英聯合聲明》承諾及《基本法》，包括實施《港區國安法》嚴重損害港人權利和自由。

中國外交部早前強調，香港事務純屬中國內政，有信心維護好國家主權，並繼續貫徹好「一國兩制」、「港人治港」，任何插手香港事務、對華施壓的圖謀都絕不會得逞。

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