中國加強規管電子煙，龍頭製造商思摩爾國際（6969）股價應聲急挫，首席財務官兼聯席公司秘書王貴升在業績會上表示，政策有利行業長期健康發展，「我們非常支持和擁護。」

王貴升認為，中國加強規管電子煙，有利行業長期健康發展，「我們非常支持和擁護。」他又指，所有生產設備都在中國，「中國是所能看到投資環境最好的國家」，對在中國長遠發展充滿信心，未來或為湖足客戶需求而在國外設廠，但目前未有計劃。

中國工信部及國家煙草專賣局上月提出修例，將電子煙等新型煙草製品納入現行中國的《煙草專賣法》之內，以規範電子煙生產經營活動，解決產品安全風險、虛假廣告等問題。思摩爾翌日股價最多暴跌四成。管理層未有回應影響，早前僅表示，無法核實或了解政策詳情，將會監察有關情況及其對旗下中國業務的潛在影響。

今年產能目標增兩成

對於業務發展，王貴升表示，去年底封閉式電子霧化設備的產能達到每年23億標準單位，今年目標是增加不少於5億產能，主要通過租賃及改裝廠房。他指，去年資本支出約4億元（人民幣、下同），主要是生產設備及研發開支，今年會有所增加，包括用於廣東江門產業園一期要花6億元，並繼續投入較高研發費用。

去年思摩爾毛利率按年升8.9個百分點，至52.9%，王貴升表示，對毛利率感到滿意，未來會繼續在醫療健康領域加強研發，料可取得相對高毛利率。而未來毛利率取決於產品組合，他相信，即使未有新產品推出，通過營運效率改善，亦可保持現有毛利率水平。

思摩爾去年收入按年升31.5%至100億元，經調整淨利潤按年升71.9%至38.93億元，市佔率由16.5%增至18.9%，派末期息27港仙。王貴升指，派息比率是根據經調整淨利潤35%而定，相信日後有能力維持高派息比率。

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