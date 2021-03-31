回顧港股第一季表現，如果用賽馬術語來形容，就係步速極快。恒指1月三扒兩撥，由27000點水平衝上30000點，雖然期間發生GME事件，惹來基金爆煲恐慌，但調整至28200點便企穩，然後回氣再上，當時坊間普遍的說法，都是恒指今浪破頂無難度云云。

快步速的結果就係好快燒乾，轉捩點在農曆假期出現。假前北水暫停，但港股氣勢如虹，一度高見31183點，契媽股、抱團股固然炒到飛起，不少三四線科網股，更在短時間喪升幾倍。以為假後北水重臨會接力掃上，結果係齊齊鬥割韭菜，你沽我又沽，加上A股回落、美國債息抽高等壞消息湧現，港股氣氛急劇轉冷，熱炒股蟹貨多過陽澄湖。

不止一次大膽估計，港股今年的最好時光已過，玩慣港股的戰友應該知道，一年值得大手進攻的日子，最多只有兩三次，其餘時間都係悶局為主，有波幅冇升幅。年初的瘋狂升浪，更是2015年以來最誇張，要一年出現兩次狂潮，機會微乎其微。現階段有盈利在手嘅，最緊要好好保住，輸錢嘅唯有慢慢打番上去，切忌心急，寧願密食當三番。至於那些第二季展望，坊間大把高手分析，不在本欄討論之列。

唐牛

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