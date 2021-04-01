證監會早前就一項涉嫌在社交媒體「唱高散貨」的騙局（俗稱微信女騙案）進行搜查行動，東區裁判法院今天對一名女子曾泠樨發出逮捕手令，因其未有就兩項妨礙證監會於2020年5月進行搜查行動的控罪出庭應訊。

今年46歲的曾泠樨（Zeng Lingxi）為中國籍，被指是某個懷疑在社交媒體操作「唱高散貨」騙局的集團成員，而她因妨礙證監會在搜查行動中執行搜查令及行使《證券及期貨條例》下的權力而被傳召出庭。

不過，證監會向法院指出，曾泠樨於2020年11月15日離港後一直沒有回港。法院亦下令將其10萬元的保釋金沒收。

證監會已將曾泠樨新增至證監會網站法庭下令逮捕的人士的列表內。根據網頁顯示，曾泠樨為中國籍，1975年4月27日出生於中國，戴圓框眼鏡，與一般微信女顯示的個人頭像頗有差異。該會並指出，任何人如能就其行蹤提供相關資料，可致電(852) 2231 1000或向證監會提供線索。證監會亦可能會尋求相關的本地或海外監管機構協助追查。

所謂唱高散貨，是指由騙徒開立的炒股群組，其實並不是為了與股民交流，而是為了營運「唱高散貨」騙局。近來，為了招攬更多追隨者，有騙徒冒充一些公眾人物，例如財經界專家和意見領袖，即KOL，開立投資群組。

騙徒會在炒股群組中提供一些投資建議和推介，起初會有些較穩陣和「大路」的股票推介，目的是為了避免投資者起疑心。然而，「唱高散貨」才是騙徒的真正目的，他們最終會推介一些容易被操控的股票，包括一些成交量低及股權集中的細價股。

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