《彭博》引述知情人士透露，「小小超」李澤楷旗下的亞洲保險公司富衛集團傾向於美國作為優先上市地點，最快今年第三季在紐交所IPO上市，籌集約30億美元。

消息指富衛集團估值將超過150億美元，顧問已將會計記錄調整為美國標準，而李澤楷選擇美國上市，因為這將允許盈科拓展保持對富衛集團的控制，並計畫在第2季向監管機構提交上市申請；但最終決定尚未落實，目前其他潛在上市途徑仍在考慮中，富衛集團對事件不予置評。

富衛集團成立於2013年，業務遍及東南亞、日本和香港，去年已傳出考慮包括在香港IPO的多種上市選擇，亦有指會透過SPAC特殊目的收購公司合併在美國上市，公司少數股東包括瑞士再保險、GIC Ventures、RRJ Capital和厚樸投資。

本報早前查冊發現，李澤楷去年12月加入包括富衛在內三間關連公司董事局，包括FWD Group Limited以及FWD Limited等，分析認為一連串動作為千億亞洲保險王國在港上市鋪路。

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