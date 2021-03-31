藥明生物（2269）日前佈公佈截至去年12月底止全年業績，營業額56.12億元人民幣（下同），按年升40.9%。純利16.89億元，按年升66.6%；每股盈利0.43元，不派息。

較早前集團公佈為滿足業務快速增長需求，繼續積極進行收購，包括收購輝瑞中國生物藥原液及製劑生產基地；以及收購合同定製研發生產企業（CDMO）蘇橋生物超過90%的股份，兩項交易均於今年上半年內完成。

藥明生物與輝瑞中國於杭州生產基地，有助迅速提升藥明生物原液及製劑產能，滿足激增生產服務需求。完成呢項收購有助繼續擴大藥明生物全球生產版圖，而臨床後期及商業化生產項目亦有強勁增長。

至於蘇橋生物主要提供細胞株開發、工藝開發以及臨床GMP生產等服務，收購完成後，藥明將新增生物藥原液二十一廠（MFG21，總計7,000升）和製劑十一廠（DP11，液體和凍乾）。

公司並未有交代交易會否以內部資金全數完成收購，但估計藥明生物將繼續沿去年路徑，一邊以高價配股集資，一邊透過併購以擴大業務基礎及擴大全球生產版圖。基於股價已較高位回落超過3成後靠穩，有望於整固後重拾升軌。雖然近日港股表仍反覆，但藥明生物價喺90元之下見買盤湧入，並作出強勁反彈重返10日及20日線之上，並重越100日線94.65元，升越此關可望挑戰50日線，即105元，現價買入博先重返50日線，跌穿90元止蝕，中線目標120元。

古天后