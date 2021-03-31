【本報訊】發展商搶復活節檔期，新盤展開新攻勢。富豪酒店集團（078）發展的西營盤單幢項目尚瓏昨開價，首批50伙，折實平均呎價30,299元，較恒地（012）去年9月開賣同區藝里坊．2號均價27,620元，高出近一成，創下西營盤新盤首批呎價新高紀錄。

座落皇后大道西160號，屬舊契重建項目的尚瓏，全盤只有130伙，昨日推出首批50伙，實用242至431方呎，設8伙開放式、25伙一房及17伙兩房單位。最高16%折扣，折實價688.1萬至1,355.8萬元，呎價27,972至31,626元。

富豪酒店國際控股執行董事范統表示，首批折實平均呎價30,299元，今日起開放示範單位及收票，將於復活節後推銷售安排，4月開售，整批市值約5億元。另同步推30樓A室連天台戶招標，范指項目只有11伙特色戶，意向價參考同區同類單位，近期成交呎價約4萬元。

火炭新盤命名星凱．堤岸

自港島綫伸延至西區，近年西營盤多個新盤供應，其中恒地藝里坊．2號去年9月推出，首批平均呎價27,620元；萬科同區15 Western Street首批均價27,919元，是次尚瓏比同區新盤貴近一成。

內房中洲置業攻港頭炮、位於火炭站旁的坳背灣項目命名為星凱．堤岸。發展商指，項目料短期內獲批預售樓花，隨即部署推售。集團營銷策劃總監楊聰永指，項目涉1,335伙，包括約373伙一房、約453伙兩房、約373伙三房，以及約136伙開放式、四房及特色戶型；迎合各個客群需要，形容屬「宇宙盤」。

資料顯示，中洲置業2015年以11.2億元向爪哇（251）購入，2017年補地價35.8億元。發展商曾透露項目總投資額約110億元。

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三新盤周日開售逾百伙

會德豐及信置（083）等的長沙灣維港滙III，落實周日開售70伙，另推8伙招標。70伙包括9伙開放式、54伙一房及7伙兩房戶。單位面積277至524方呎，折實價666.88萬至1,300.24萬元，呎價24,075至28,076元，平均呎價25,771元，料套現6.04億元。

會德豐啟德Grande Monaco，亦在周日開賣37伙，折實價847.1萬至2,145.4萬元，呎價22,964至27,564元，折實平均呎價25,036元。同步推出13伙招標。至於已屆現樓的恒地（012）大角嘴利奧坊．凱岸，昨加推45伙，折實價543萬元起；周日開售其中20伙。