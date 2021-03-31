【本報訊】中資股繼續來港上市，彭博引述消息指，以「不賣隔夜肉」作招徠的內地豬肉連鎖店錢大媽，計劃最快今年來港上市；現已與潛在上市顧問商討，擬集資4億至5億美元（約31.2億至39億港元）。

於2018年進駐香港的錢大媽，計劃進行新一輪上市前融資，集資20億人民幣，帶動其估值進一步提高至最多250億元人民幣。公司2019年在中國完成D輪融資，市值100億元人民幣，更獲京東（9618）投資。

錢大媽主要依靠加盟模式吸引投資者進場，手法與在中國相同。本報早前發現，錢大媽自去年迅速在港擴張，分店數目由2020年2月的8間急增至年底的33間；在內地則有逾3,000間門店。

抖音研紐約或香港掛牌

路透引述消息人士報道，身陷中美角力漩渦的字節跳動，正考慮分拆短視頻應用「抖音」在紐約或香港上市。此前有報道指，字節跳動還考慮分拆資訊應用「今日頭條」，在香港或內地的科創板上市。字節跳動在非上市交易中的估值近期急升，過去兩星期已升至2,700億美元。

至於昨日掛牌的三隻新股，兩隻如期「潛水」，百融雲（6608）及盈滙企業（2195）收跌16%及41%，每手賬面分別蝕2,550及1,150元；美佳音（6939）則收升6%，每手賬面賺160元。另市場消息指，昨截止公開發售的聯易融科技（9959），吸引逾28萬人申購，超購約98倍；預計4月9日掛牌。