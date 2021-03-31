特約報道｜自從推出自願醫保計劃之後，不少人都因為可以扣稅而選擇購買或轉保，因為少數怕長計，每年節省的稅項加起來，絕對不是小數目。但想買醫保買得更精明，應該要睇清睇楚啲細節，仔細比較再做決定。

同條件下保費差距大

從食物及衞生局旗下自願醫保網站上公布的「自願醫保標準計劃標準保費一覽表 」中，以相同條件作篩選，不同公司的醫保計劃即使保障相近，保費也可相差極遠。以 35 歲不吸煙男士並選擇標準計劃為例，保費最低為 $1,764，最高為 $4,914。當然最平也不等如最好，還需考慮各種因素，其中最多人重視扣稅優惠。然而，根據政府有關自願醫保的扣稅安排，每年每名受保人的最高保費扣稅額為$8,000，未必人人都可享盡最高扣稅額。所以選擇自願醫保計劃，最精明還是要考慮當中的保障範圍及細節條款。

善用網上保險比較平台

透過網上保險比較平台例如 10Life，便可了解不同公司的自願醫保計劃，相互作出比較，省卻不少時間。而當中可見，信諾自願醫保「靈活計劃（優越）」被評為 10/10滿分之餘，保費更低至每月 $276，便可享百分百醫療保障，並且無分醫療細項，全數賠償醫療費用，更可配合信諾其他門診保障選項，減輕日常門診開支。相比起其他同樣被評為 10/10 滿分的醫保計劃，一般年費都在 $5,000 以上，性價比的確較高。

第一天便涵蓋未知的已有病症

購買醫保最重要是有病時可獲得充份保障，如購買信諾自願醫保，住半私家房每年有港幣$3,000萬保障，並且保證續保至100歲。更可以針對自己不同狀況，於港幣$0至港幣$75,000五個墊底費選項，作出靈活選擇。值得一提的是，現時不少醫保首年並不全面保障「未知的已有病症」，但信諾自願醫保靈活計劃革新地由第一天起便已涵蓋未知的已有病症，為投保人士提供更全面保障。

了解更多：http://bit.ly/3cjuoR0

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略