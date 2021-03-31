【本報訊】中國恒大（3333）公佈全年業績，盈利大減逾半至80.76億（人民幣．下同），末期息大減76%至0.152元。至於針對房地產的「三條紅線」，去年恒大全未達標，總裁夏海鈞指恒大目標每月降債125億元，料今年中可率先符合其中淨負債率的要求，並於2022年底前達成「三條綠線」。

恒大去年合約銷售額增大增兩成至7,232.5億元，合約銷售面積增38%至8,085.6萬平方米，但收入僅升6.2%至5,072.5億元。集團毛利率過去兩年大幅回落，2017、18年毛利率約36%，2019年跌至27.8%，去年進一步下調至24.2%。集團解釋，毛利減少主因受疫情影響，集團進行全國促銷活動，實施售價優惠，導致銷售均價下降。

夏海鈞：明年底前滿足要求

恒大去年核心業務利潤為301.3億元，股東應佔利潤80.76億，每股基本盈利61.3分。其中物業發展收入升6.5%至4,945.5億元，物業管理收入增近五成至65.6億元，投資物業收入跌6.5%至12.8億元，增長主要因期內交樓面積按年增加11.6%。末期息由2019年0.653元縮至0.152元。

內地去年下半年為房地產公司設立「三條紅線」，分別為剔除預付的資產負債率需低於70%、淨負債率需低於100%、現金短債比達到1以上。去年上半年恒大三項數據分別為85%、199%、0.4%，在下半年大力減債後略有好轉，直至去年尾，恒大剔除預付的資產負債率為76.7%、淨負債率153%、現金短債比0.53倍，但仍然全線超標。

總裁夏海鈞表示，計劃今年有息負債再下降1,500億元，首三個月已降425億元，達成月均降債125億元目標，料於今年6月底降至5,900億元，並預期淨負債率於今年6月底前降至100%以下。至於另外兩條紅線，恒大計劃今年底前將現金短債比升至1以上，明年底前將剔除預付的資產負債率降至70%以下，滿足所有要求。

為求減債，恒大及旗下上市公司多次配股集資、將恒大物業（6666）分拆上市、大減價賣樓，但要合乎「三條紅線」的標準仍有相當遠的距離，故恒大不斷推出集資計劃，今年頭三個月已集資888億元，另今年全年銷售目標為7,500億元。

房車寶擬今年上市

許家印昨公布最新集資計劃，計劃今年內將房車寶上市，另外已購回礦泉水業務恒大冰泉的49%股權，當中包括恒大糧油，未來籌劃包裝上市。恒大昨跌3.9%，收報14.8元。