香港電視（1137）採納股份獎勵計劃，向主要股東、副主席兼行政總裁王維基分5個財年（2021至2025年）授出最多4579.93萬股獎勵股份。以港視昨日收市價11.8元計，涉資約5.4億元。

港視的股份獎勵計劃，設下多項條件，包括王維基須於期內仍然為公司行政總裁。此外，就各批獎勵股份而言，須達到按初步基準價得出的複合年增長率不少於10%。即是若王維基要全數取得獎勵股份，港視股價須於各相關計量期達到超過目標價約24%，假設複合年增長率每年不少於10% ，總年度增長率不少於36%。

所謂初步基準價，即緊接獎勵日期（今年3月31日）前30個曆日內之交易日內港視的平均收市價。現時計為12.95元，即5年後股價須達至17.48元。

港視指，該批獎勵股份佔已發行股本總量最多約5%，及擴大後股本的4.8%，每批最多916萬股。若獎勵股份全數授出，公眾股東的持股量將於五年期內由55.6%，攤薄至53%；王維基的持股量由38.8%增至41.7%。假設在配發獎勵股份最高數目的情況下，公眾股東理論上將能夠於約5年期內按攤薄僅2.6%之「成本」，獲得股價至少累計升值4.7倍的回報。

港視指，該條件令王維基與股東的利益進一步掛鈎，由於能否歸屬獎勵股份，是取決於股價升幅，故他只有在所有股東同時受惠於股價上升的情況下方會獲益。

今次是港視首次採納股份獎勵計劃。比起授出股份期權，港視認為採納股份對公眾股東股權造成較低的攤薄影響，亦不會導致公司出現現金流出，同時為王維基增添長期激勵，以便日後對業務營運及推動公司表現作出貢獻。

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