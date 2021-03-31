【本報訊】李嘉誠又有新玩具，其私人投資旗艦維港投資（Horizons Ventures）領投研發氫能飛機的初創企ZeroAvia，吸引英航母企國際航空集團等星光熠熠的巨擘入股。據了解，維港創辦人周凱旋表示，急不及待想試飛。

維港投資領投ZeroAvia融資已成功籌集2,500萬美元（約1.95億港元），除了國際航空集團外，其餘投資者包括微軟創辦人Bill Gates有份創立的Breakthrough Energy Ventures、石油公司蜆殼旗下Shell Ventures、Summa Equity、SYSTEMIQ等，完成後共募得私人投資逾5,500萬美元，而自成立以來總集資達7,500萬美元。

盼技術2024年投入市場

ZeroAvia研發的氫能機是使用燃料電池，透過氧進行氧化還原反應，把燃料中的化學能轉換成電能，達至零碳排放。該公司提供全球首個商用氫能零排放飛機驅動方案，預期最快2024年讓其氫能傳動技術投入市場，先集中500英里及10至20座載客機、貨運、農業飛機等，注入新資金後，目標至2030年可驅動一架100座窄體客機。