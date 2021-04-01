Bill Hwang家族辦公室Archegos爆倉事件料使銀行界損失百億美元，美國財政部長耶倫周三（3月31日）在金融穩定監管委員會（FSOC）會議上指，當局已重新恢復對沖基金監管小組的運作，以評估行業風險。該小組自2016年起停止運作。

會上討論包括貨幣市場共同基金和對沖基金的活動，以及其在去年市場動盪中的作用。耶倫指出，必須做更多工作來應對市場漏洞，讓各機構更好地共享數據、識別風險，並鞏固金融體系。

《彭博》引述知情人士稱，在Archegos槓桿交易爆倉導致多間投行出現巨虧後，美國證監會（SEC）已對Bill Hwang展開初步調查。

另外，德意志銀行上周五通過私下交易約40億美元涉及Archegos爆倉的持股，避過巨額虧損，據指買家是歐洲的頂級對沖基金，其中包括Marshall Wace。德意志銀行和Marshall Wace拒絕就此置評。

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