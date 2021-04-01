滙豐銀行去年因應疫情而收緊按揭，隨着疫情退卻，準則開始放寬，當中浮動收入人士，包括佣金制、自僱人士等，入息不需再打8折，但維持6個月平均數。

舉例，若果一位浮動收入人士，過去半年有3個月賺3萬元，另外3個月賺1萬元，平均月入則為2萬元，去年起開始要打8折，即1.6萬元，較往時難闖過供款與入息比率規定，惟現時放寬後則容易通過壓力測試。

經絡按揭首席副總裁曹德明指出，去年疫情打擊本港經濟，銀行風險胃納轉變，以及按揭業務資金成本高企的情況下，加強風險管理，並於按揭批核上的準則轉趨審慎。

惟他指，近期樓巿氣氛轉趨暢旺，疫情亦逐漸緩和，加上疫苗陸續安排接種，限聚令進一步放寬，料最壞情況已經過去。相信銀行預期後市正面，逐步放寬按揭批核的準則，而龍頭銀行放寬按揭措施具指標性，料其他銀行或將跟隨。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣指，上述做法反映銀行認為疫情開始消退，按揭取態轉趨積極，對樓市有正面影響。

中原按揭董事總經理王美鳳回應指出，在大市形勢轉好下，近月銀行在樓按審批上已更為正面，估價亦加快貼市，相信少部份未完全恢復往常審批之銀行將跟隨大行做法而取消打折扣計算。

隨着樓市交投活躍，近日大型銀行已將新造拆息按揭（H按）利率降至H+1.3厘，中小行亦開始減價搶客。花旗向零星新造個案批出H+1.28厘，息口較大型銀行低2點子；而現金回贈亦與大型銀行睇齊至1%，並且有高息存款掛勾戶口。

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