各位蘋果財經讀者大家好，美國股市個別發展，貴為三大指數的成份股微軟（MSFT）接獲美國軍方虛擬佩戴裝置大訂單，刺激股價上升，契媽旗艦Ark Innovation股價亦有所反彈，新經濟股普遍止跌回升。

如果最鋒利的刀，都會有生鏽的一天，那麼短線投機炒賣，切忌用手接高空掉下來的刀。

然而，筆者上週五卻破戒，因為用上偶像股神巴菲特金句「別人恐慌時貪婪」心態入市。當然，短線投機炒賣最重要就是嚴守止蝕，但如果投資目標是中長線，理應更着重企業盈利前景。

一個原本名不經傳家族辦公室Archegos Capital，成為上星期美國上市中概股集體跳水元兇。由於美國證交會（SEC）有意加強美國上市預托證券監管，上週五美國上市中概股顯著下跌，特別是沒有在本港第二上市的中概股，跌幅更是驚人。

不過，好像本港第二上市的百度（BIDU），美國上市ADS股份，可以一對八股比例，轉換本港上市Class A股份，因此即使美國證交會出招，加快預托證券除牌，對擁有本港第二上市ADR來說，影響實在有限。

由於百度基本因素好，估值和市值也是BAT最低，絕對是恐慌時吸納首選。當日亦身體力行，當股價跌至193美元先入一注，跌至177美元再入加注，原本想再入第三注，但股價瞬間止跌回升，更出現單日轉向，完美展現來回地獄又折返人間。

隨着中概股暴跌謎團解開，原因是Archegos Capital被洗倉，與相關股份基本因素無關，即使計入美國證交會加強監管因素，股價跌勢亦已過度地反映。契媽旗艦Ark innovation兩度下試110美元不破，近日更止跌回升，因此小注吸納美國上市科技股，包括Snowflakes和Roblox等。本港相關股份方面，個人比較看好看百度和B站，前者4月8日會獲納入國企指數和科技指數，雖然比例不高，因為流通系數只有5%，同樣地B站短期內，亦有機會獲納入快速通道，有望成為科指新貴，加上市值和估值也較快手吸引。

還有飢餓營銷市場推廣能力，越來越有已故Steve Jobs影子的雷軍，宣佈鴻圖大計生產電動車計劃後，股價高位有獲利回吐，當然這個也是股票市場定律，投資者把握機會在高位鎖定利潤，但長線而言企業前景絕對秀麗，雖然小米和那一間被內地官媒抨擊的電動車生產商一樣，同樣一架車又未生產過，但後者貴為全球四大智能手機生產商，跟估值處於幻想水平的股份，實在沒有比較價值。

金利豐證券研究部執行董事黃德几Dickie

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