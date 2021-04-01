調查機構Sensor Tower發表的報告指，阿里巴巴（9988）遊戲業務所屬的互動娛樂事業部（靈犀互娛）與光榮所推出的《三國志・戰略版》營收突破12億元（美元、下同），《三國志·戰略版》於2019年9月上市，該遊戲今年第一季在全球App Store和Google Play預估收入超過1.94億元，是同期全球收入排名第5的手機遊戲。

《三國志‧戰略版》現時僅在八個國家推出，而中國表現最好，僅計算iOS營收已達11億元，佔整體營收96.2%。平台方面，來自蘋果App Store的收入超過11億元，佔《三國志·戰略版》全球總收入的98.2％。GooglePlay貢獻了2,100萬美元，佔1.8％。

該遊戲投放大量資源在廣告和宣傳，早前在全港港鐵站包攬大量燈箱廣告，另外更找來前NBA籃球員林書豪做代言人，台灣Youtuber谷阿莫和Toyz等宣傳，以及找吳宇森監製賀歲宣傳片《川流》 。

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