比特幣（Bitcoin）由去年初約7,000美元，至年尾升至29,000美元，升幅逾3倍，由年初至今亦達約1倍升幅，帶動相關產業如NFT（非同質化代幣）和STO（證券型代幣發行）興起，上市公司如Tesla（TSLA）、Square（SQ）、MicroStrategy（MSTR）和美圖（1357）爭相買入。現年28歲的Michael今年開始全職投入加密貨幣市場，以Day trade加密貨幣作為主要收入，持有逾40個Bitcoin，去年至今已獲利逾8位數港幣，並開設instagram專頁分享相關資訊。

Michael認為Bitcoin正值牛市，不斷有資金湧入，看到傳統金融機構對加密貨幣市場愈來愈有信心，更有大型上市公司相繼購入Bitcoin作資產配置，因此自己也願意投放更多資金，他估計年底10月至11月Bitcoin價格有機會去到至少9萬至15萬美元水平，據加密貨幣分析平台Glassnode，自今年初持有至少1,000個Bitcoin的用戶或機構增加逾10%，至逾2,200個，顯示機構投資進場熱潮並未減退。

Bitcoin價格在破頂後曾回調10%，至55,000美元水平，Michael指牛市也會有小幅度回調，至於甚麼時候會出現較大型的熊市，則要留意股票市場，以至整個金融體系有沒有出現重大變化。在Michael的投資組合當中，Bitcoin佔約6至7成，其次是主打去中心化儲存的Filecoin和STORJ，佔約2成。他看好當中的IPFS（InterPlanetary File System，星際檔案系統）技術，即將資料非集中於伺服器，減除中心化風險，相信將來會大行其道。

另外他持有約9至10%的加密貨幣交易所幣安的平台幣幣安幣（BNB），其他則為瑞波幣（XRP）、波卡幣（DOT）、以太幣（Ethereum）和狗狗幣（Dogecoin）。

Michael籲投資者可以多加注意BNB，它可以用作參與幣安的IEO項目（即交易所發行代幣），而且可以持有者可以減少交易費用，例如早前曾飆升達600倍的ALICE就是幣安的IEO項目。相比其他投資者，他較看淡Ethereum的發展，認為以太坊的網路擁擠問題太嚴重，因此持倉較其他人少。

「作為一個trader，紀律好重要」

加密貨幣市場有別於股票市場，24小時亦可進行交易。Michael指自己剛做全職Day trader時，「每一日可能會炒16個鐘，17個鐘都會嘅」，但之後就調整至每日最多炒5至6小時，並只會在一個固定時間作Day trade，和正常上班無異，「作為一個trader，紀律好重要」。Michael平日會留意Glassnode等資訊，從而分析長期走勢，而Day trade方面則會看K線、陰陽觸等作圖表分析，他認為投資股票所用的技術分析和加密貨幣很相似，如果在股票市場有投資經驗會較容易在加密貨幣市場獲利。

他建議投資者可以持有9成加密貨幣現貨，另外可以用約1成資金作差價合約（CFD）交易，會令投資相對靈活，即使輸掉投資差價合約的本金，仍可因應幣價上升而在從現貨套現，另外持倉亦可以選擇一些市值較低的加密貨幣為主，再持有少數量的Bitcoin，因為Bitcoin長遠上升空間有限。

2014年開始購入第一個比特幣

Michael於2014年在就讀大學期間，經朋友介紹買入第一個Bitcoin，他指當時有很多小店接受Bitcoin作支付工具，「所以我都慢慢了解到可能呢個以後都係個趨勢」，因此當時斷斷續續買入4個Bitcoin，而平均買入價大約是數百美元。

Michael自買入後一直未有增持，直至2017年他留意到Bitcoin價格開始飆升，當時見到「差不多每日都升幾百至一千蚊美金」，其後在2,200美元增持，惟Bitcoin在飆升至約19,000美元後便開始急跌，最多跌至2019年約3,000美元水平，他坦言「我內心都驚」，不過當時因為一直未跌至其平均買入價，因此便決定繼續持有，直至2019年在約6000美元水平便開始重新買入，「最近一個整數bitcoin就24,000（美元）買」，之後亦有少量增持。

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