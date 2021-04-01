金管局公布2021年度薪酬檢討結果，員工來年固定薪酬將會由2021年4月起凍結，為2009年後首次，但一如去年會向工作表現達到或超越指定水平的員工發出相當於薪酬總額20.08%的浮動薪酬，實際數額會按員工2020年度工作表現釐定。根據金管局2019年編制，員工人數為1,005人。

薪酬檢討由外匯基金諮詢委員會轄下的管治委員會進行。財政司司長透過外匯基金諮詢委員會，批准管治委員會的建議，並考慮了管治委員會對金管局在過去一年的表現評估、獨立人力資源顧問公司進行的金融業薪酬調查結果，以及其他相關因素。

政府早前亦已公布，2020至21年度凍結高、中、低層薪金級別和首長級公務員薪酬，4月1日生效。

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