執掌過貿易和外交事務的加拿大工業部長Francois-Philippe Champagne，負責制定對華政策，他接受訪問時呼籲，五眼聯盟成員國在對華政策上需要更多行動，尤其在重要礦產和敏感技術方面的政策，以防華為入侵各國基建的事情再次發生。

兩名加國公民被中國拘捕後，總理杜魯多政府積極加強與盟友合作，3月他與英美一同加入歐盟就新疆人權問題對中國實施制裁，還聯手57個其他國家簽署了一份反任意拘捕的聯合聲明。

Francois-Philippe Champagne強調，這些行動不僅為加拿大，「這是西方民主的重要時刻，亦是所有擁抱共同價值和信念的國家如此着緊合作的原因。」

就華為禁令，加拿大是至今五眼聯盟內仍未實施制裁行動的成員，Champagne指政府很快會回應，並指新的規定將集中在重要礦產和敏感技術的國家安全範疇上，不是只針對中國，而是所有國家，但他稱美國及西方同盟國不用太擔心，仍歡迎擁共同價值的企業來投資。

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