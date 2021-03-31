【本報訊】內地擬建立一間新的股票交易所，吸引在港、美上市的中資公司回流，勢跟港交所（388）搶生意。路透社昨日報道，國務院已指示最高級別的監管機構官員牽頭研究新計劃，同時希望能吸引蘋果、特斯拉等國際企業分拆其中國業務在該新交易所上市，以加強中國在岸金融中心地位。消息一出，港交所應聲轉跌，收報457.4元，跌1.3%。

大和資本市場執行董事兼首席經濟師賴志文分析，新的交易所要有「煥燃一新」的東西，才有價值，若跟港交所類似則意義不大。他指內地在資金上出入有管制，「假設蘋果公司上市吸資後，有條件轉成美元並轉移到國外，屆時資金壓力會好誇張，你可不可以管制得到？」加上目前中國與不少國家的關係存有暗湧，能否吸引國際企業到中國上市成疑。

另一方案升級現有平台

美國證監會（SEC）3月通過修正案，若外國公司不遵守美國審計標準，將被要求從美國交易所退市，此舉被形容是對中概股最大的監管風暴。該報道指，由於中美關係幾乎沒有緩和迹象，銀行家和投資者期望有更多中概股回歸內地。有關計劃目前仍在初步階段，時間表及交易所的地點未有決定。

近年中美關係再度交惡，已促使大批中概股自2019年12月陸續回流香港第二上市，包括阿里（9988）、京東（9618）、百度（9888）等，在短短16個月內為香港帶來逾360億美元（約2,808億港元）的集資額，且市傳攜程、騰訊音樂等亦計劃短期內回港上市。

除了建立一個新交易所，該報道引述消息人士指，另一方案是升級現有上市平台，例如北京的「新三板」市場。

據悉，北京市政府多年來向中央游說，希望能升級當地的交易所，以吸引在美上市的中資企業回流。監管機構及少數政府部門已就上述建議研究約6個月，接納該意見的機會是一半。

內地有兩大交易所，分別是上海證券交易所及深圳證券交易所，兩者合共市值約78.7萬億元人民幣。港交所最新市價總值約52.3萬億元，折合約44.1萬億元人民幣。比較3間交易所，港交所的一大優勢是資金可自由進出，其餘兩間均有資金管制。

賴志文指，中概股回港第二上市，已是一個折衷應對美國監管加辣的辦法，「不需要加多一間」。根據他多年對內地的研究，中央一直有於國內打造「IFC」的構思，「每隔一、兩年會彈出來，之後見到的結果不多」；本港金融中心地位早已受到很嚴峻的挑戰，內地此舉再造成多大影響仍要待觀察。

港交所出招力吸中概股

港交所同日出招對戰，就建優化及簡化海外發行人來港上市制度諮詢市場，涉及範疇包括簡化海外發行人的規定，並確保股東保障水平維持嚴格；擴闊第二上市制度，歡迎在海外上市，沒有採用不同投票權架構而經營傳統行業的大中華公司來港上市等。諮詢期直至今年5月31日。

對於港交所後市，華盛証券證券分析師聶振邦指，要留意建立新交易所的消息是否獲確認，暫時未至於憂慮，「始終港交所的投資者較多樣化，對上市公司更吸引，新交易所的威脅不大」，料該股於450元水平有支持，最壞情況則見420元。