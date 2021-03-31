【本報訊】3月份企業業績高峯期已過，據本報統計，截至昨日中午為止有近48間公司須延遲公佈業績，不少歸咎疫情影響審計進度。

股份今起暫停買賣

以12月作年結的上市公司，若未能按規定在3月底前刊發業績，將由今日（4月1日）開始暫停買賣，直至刊發業績為止。涉及延遲公佈業績的公司包括環球智能（395）、中海重工（651）、惠生國際（1340）、中國優材（1885）、移動互聯（1439）、Hygieia Group（1650）等。

Hygieia Group發公告表示，延遲出業績是因正解決其核數師羅兵咸永道會計師事務所、向董事會及審核委員會提出的若干未解決請求，而根據上市規則，公司將於今日在聯交所暫停買賣，直至刊發業績為止。

移動互聯則發公告指，需額外時間與核數師國衛會計師事務所進行審核工作，更稱因地方政府為配合防疫的措施，採取了「錯峰放假」，即鼓勵錯過農曆年假的員工，之後補回假期，導致員工復工較預期遲，因而令審核工作尚未完成。

事實上，會計界去年初已公開表示受累疫情持續擴散，核數師返內地出差困難，希望聯交所允許受影響的上市公司推遲業績公佈日子。惟聯交所未有接納有關提議，僅指若因疫情而擾亂上市公司滙報或審核程序，可與當局商討後先公佈「未經審核初步業績」而毋須停牌，事後遭會計界炮轟該所做事欠缺同理心、指引模棱兩可等。