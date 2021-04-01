【本報訊】臨近復活節假期，新盤市場趨旺，新地（016）沙田九肚山現樓盤雲端一幢洋房最新以1.2億元沽出，呎價見4.1萬元。

成交冊顯示，雲端Sommet 8號屋，樓高3層，附兩個車位，四套房間隔，實用面積2,938方呎，連105方呎平台、409方呎花園、660方呎天台及137方呎庭院。項目2018年曾以1.62億元沽出一幢洋房，呎價達42,891元，雙創區內新高。

大手客連購3伙維港滙

會德豐地產等五家發展商合作的長沙灣維港滙I錄大額成交，一名大手客斥1.12億連購3伙大宅，包括1座25樓A、B、C室，面積948至1,385方呎，屬三房及四房戶，成交價3,050萬元至4,888萬元，呎價31,573元至35,292元，共涉資約1.12億元。鄰近的匯璽III亦錄大額成交，6座49樓B室，面積1,047方呎三房間隔，成交價3,221.876萬元，呎價30,771元。

太古地產灣仔Eight Star Street，昨沽10樓A室，面積913方呎，連90方呎平台，三房套房間隔，成交價3,897.2萬元，呎價42,686元。

信置西貢133 Portofino昨連沽兩伙連天台戶，包括2座5樓A室，面積1,076方呎，連478方呎天台，成交價2,800萬元，呎價26,022元。另外，3座5樓B室，面積1,164方呎，連657方呎天台，成交價2,968萬元，呎價25,498元。

屯門帝御．嵐天連沽兩伙一房，包括6座2樓02室，面積336方呎，連76方呎平台，成交價567萬元，呎價16,876元；以及6座5樓02室，面積357方呎，成交價538.62萬元，呎價15,087元。