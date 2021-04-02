豪宅大額交投不斷，4月份首兩日市場已錄至少3宗過億元大額成交。華懋集團九龍塘雲門相隔一年再有成交，頂層複式以1.22億元沽出，呎價4.36萬元，比去年同類成交貴4.8%，不過，就比2018年時，毗鄰同類單位賣平近3成。

一手成交紀錄冊顯示，九龍塘雲門1座12及15樓B室，屬頂層複式連天台大宅，實用面積2,797方呎，連187方呎平台及924方呎天台，四房三套房間隔，今日以1.22億元連一個車位售出，呎價43,618元，是屋苑一年來再錄一手成交。

對上成交同樣是復活節檔期沽貨，2座12、15樓複式B室，實用面積2,379方呎，四房三套房間隔，去年4月以9,900萬元售，呎價41,614元，淨賬面計新成交較之貴4.8%。而屋苑2018年5月，曾以1.857億元售出1座12、15樓複式A室，呎價高見60,734元，以呎價計，是次同類複式貨價錢跌價近3成。

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