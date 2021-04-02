龍頭屋苑之一的鰂魚涌太古城，4月率先錄頭炮成交。繼上月單月錄得44宗二手成交後，太古城本月首宗買賣為金星閣3房單位，造價逾1,440萬元水平。

美聯物業理陳彪表示，太古城金星閣高層C室單位，實用面積701方呎，建築面積約800方呎，為3房間格，外區換樓客以約1,445萬元購入，實用呎價約20,613元。匯豐銀行網上對該單位估價1,480萬元，銀行對樓市前景正面，估值亦輕微高於成交價。 原業主於2010年11月以約780萬元購入單位，是次轉售帳面獲利約665元，升值85%。

粉嶺牽晴間本月首宗2房545萬沽

粉嶺牽晴間同錄本月首宗買賣。世紀21奇豐物業陳偉康表示，牽晴間10座低層E室，實用面積384方呎，2房間隔，向西南，望園景。業主原叫價560萬元，放盤兩星期，最終業主減價15萬元以545萬元沽出，買家為上車客，實用呎價14,193元。

陳偉康指，原業主於2012年3月以219萬元購入單位，持貨9年，帳面賺326萬元，升值近1.5倍。

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