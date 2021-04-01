【本報訊】疫情尚未完結，加上本港政經局勢不穩，今年新盤小陽春之下，仍不少買家睇淡後市，放棄上會撻定離場。

據本報統計一手住宅銷售網，今年首季新盤撻定達到124宗，較去年同期的92宗升35%；發展商殺定金額達1.57億元，亦較去年同期的1.1億元升四成。

珺瓏灣2期一房錄撻定

總結3月新盤撻定數字，全月錄得44宗撻定，涉及成交金額達3.67億元，發展商殺定逾4,600萬元。

至於3月錄得最多撻定的新盤是南豐集團及港鐵（066）合作的日出康城LP6，月中起連錄19宗建築期買家撻定個案，涉及的成交全在2018至2019年售出，成交金額介乎556.2萬元至2,084.2萬元，建築期撻定料遭沒收樓價一成定金，合共涉及2,207萬元。而3月涉及建築期付款的撻定，共有29宗，佔全月撻定數目66%。

最新一宗撻定來自中國恒大（3333）屯門掃管笏珺瓏灣第2期，單位為3座22樓E室，實用面積307方呎的一房單位，在上月23日以541萬元成交，呎價17,622元。買家選用90天即供，惟交易在簽了臨時買賣合約後無進展，料遭沒收樓價5%定金。

另外，長實（1113）將軍澳日出康城Sea to Sky 1座59樓B室，實用面積735方呎三房單位，在上月22日以1,386.3萬元售出，呎價18,861元，買家近日撻定離場，料遭沒收樓價5%定金，即約69萬元。