【本報訊】過去兩日，包括保利協鑫（3800）和中國華融（2799）在內逾60家香港上市公司因延發年度業績而停牌，遠遠高於去年及前年以同樣理由而停牌的公司數目。

中大會計學院高級講師李兆波批評不少中資漠視合規要求，「佢哋對金融市場認知係拎錢，但其實要對股東、監管機構負責，跨境審計下，團隊都做多咗工作，包括披露涉及中央業務會否抵觸《港區國安法》等，點都要小心啲。」他形容，「學生成績好會即刻同人講，考得唔好會等到家長問先講」，他解釋上市公司延發業績，有可能業績不佳，欲拖到合適時機才公佈，等大事發生來轉移市場焦點。

招銀國際策略師蘇沛豐指，如此多延發業績讓他感到驚訝，而且大多數公司並未在公告中清楚解釋，他認為逾期延發越久，其股價受到的影響就會越大。

港股4月開局大升560點

儘管因延發業績而停牌的公司者眾，但未影響港股昨日投資氣氛，4月首個交易日恒指仍高收於28938點，大升560點或1.97%，主板成交1,782億元。以全周計算，恒指累計上升逾2%。

恒生科指收市升近半成，美團（3690）升9.2%，騰訊（700）升7.2%，小米（1810）升2.7%，三者獲北水淨流入分別為30.46億元、8.2億元及6.06億元。

另外，澳門3月博彩收入按年增加58%至83.06億澳門元，銀娛（027）昨升1.8%。