Sakura Global董事兼創辦人張明珠表示，有業主出售日本商住兩用公寓連租約。該物業位於日本福岡天神商業區，物業建於1991年，樓齡約30年。物業全棟14層高，成交公寓位於4樓，實用面積約213呎，物業可商住兩用，並享物業及土地所有權。前業主曾於2019年將公寓內外翻新，隨即吸引現租客租用作美甲店租用。該物業最後成交價約45萬港元，每月實收租金約3,564港元，扣除每月大廈費用及租管公司費用後，實際回報高達7.4%。

該物業座落於福岡核心商業圈，徒步7分鐘即可到達西鐵福岡天神車站，位置方便。天神車站集購物丶娛樂丶美食於一身，物業區內更有天神地下商店街，由物業步行約10分鐘即可到達。

日本政府近年積極推廣當地年青人到福岡發展，為此更提供一系列稅務優惠予有意創業的青年，吸引了大量日本年輕人到福岡發展，並刺激了週邊經濟發展。疫情之下，福岡區內空置率僅2%，比東京大阪等大城市低；而且，福岡整體樓價較東京及大阪經濟實惠，因此不少投資者對福岡不動產市場仍保持樂觀態度，繼續持貨收租。

*如有任何放盤或成交，歡迎與我們聯絡。

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