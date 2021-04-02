屯門區再有過億新盤成交，由內房保利（119）發展的屯門青山灣洋房項目瑧譽，自去年11月起推盤一直未發市，相隔近4個月，終於沽出首間洋房，以1.179億元成交，呎價28,348元。根據發展商早前指，洋房買家有權一併購入該洋房下方的地底單位（居室），而其他人是不能購入。以呎價計，該地底單位值1,332萬元。不過，發展商指，是次買家未有買該地下室，即470方呎單位現時是丟吉。

一手成交紀錄冊顯示，瑧譽21號屋，位於地盤右方，樓高3層，採五套房間隔，實用面積4,159方呎，連平台185方呎、花園796方呎及天台930方呎，附有2個車位及一個私人泳池，成交價達1.179億元，呎價28,348元。

據公契，洋房必須與對應的居室一併轉讓。不過，發展商指，該洋房買家暫時只購入3層洋房。作為洋房的業主，他有權在未來購買相應的居室，而其他洋房業主或街外人都不可以購買該單位。

21號屋對應的21號居室，位於洋房的下方，從外面看，單位比地面低一層，感覺似韓國電影「上流寄生族」的地下室。單位屬一房間隔，實用面積470方呎，採用開放式廚房，以是次呎價28,348元計，單位值1,332萬元。全數建有22幢洋房的瑧譽，洋房實用面積4,153至9,158方呎，而15號洋房，實用面高達9,158方呎，樓高四層、全屋有七套房設計，以新界區落成洋房新盤中，少數面積近1萬元方呎「巨無霸」洋房。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略