【本報訊】美國總統拜登於周三披露2.25萬億美元的基建計劃，期內上調企業所得稅稅率至28%為基建計劃籌資。

初領失業金人數升至70萬

市場憧憬財政刺激方案及接種疫苖加快下，經濟活動提速，美股三大指數周四早段造好，標指首見4字頭，報4002點，升0.72%，道指與納指分別報33060點及13438點，升0.22%及1.45%。10年期債息跌穿1.7厘，美滙則受壓徘徊於93.2附近。

不過，美國截至3月27日的當周首次申領失業金人數意外上升至70萬以上。此前一周首次申領失業金人數為65.8萬人，為2020年3月中旬以來的最低水平。

Forexlive分析師認為，聯儲局的政策制定者或對首次申領失業金人數回升感到擔憂，疫情爆發前水平只有約25萬至28萬人。

「小老虎」Bill Hwang家族基金Archegos Capital爆倉事件讓投行界虧損逾百億美元，更多金融苦主亦陸續浮面。

繼日本最大券商野村及日本最大銀行三菱日聯金融（MUFG）後，瑞穗或錄得與基金有關的100億日圓（約9,000萬美元）潛在損失，但較之前MUFG披露約2.7億美元的潛在損失為低。

另彭博引述消息指，德銀上周五私底下沽出約40億美元爆倉基金的持股，避過巨虧危機 。據悉，其中一位接貨的買家是歐洲最大對沖基金之一的Marshall Wace。

由於今次爆倉事件來龍去脈仍有很多不解之迷，美國財政部長耶倫本周三聲稱已重啟對沖基金監管小組的運作，以評估行業風險。該小組自2016年起停止運作。